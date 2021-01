Il Parma fa marcia indietro: torna D’Aversa

6 Gennaio 2021

Il Parma ha fatto marcia indietro.

"Come proprietario e presidente del Parma ho la responsabilità di prendere decisioni, anche sofferte, ma sicuramente fatte per il bene del Parma e del suo futuro. E ho tutta l’intenzione di fare ciò che è necessario per far sì che il Parma riesca a invertire la rotta". Kyle Krause è stato perentorio al termine della gara di Bergamo.

Detto, fatto. Il Parma ha fatto marcia indietro: torna Roberto D’Aversa. Congedato Fabio Liverani, richiamato il tecnico delle promozioni che, tra l’altro, era ancora sotto contratto.