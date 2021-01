Il Parma congeda e ringrazia Fabio Liverani

7 Gennaio 2021

Ufficializzato l’esonero del tecnico laziale.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che Fabio Liverani è stato sollevato dal suo incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Liverani e il suo staff per il lavoro svolto sulla panchina crociata e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera”. Attraverso una nota diramata in mattinata il club emiliano ha confermato che le sue strade e quelle del tecnico laziale si separano.

Liverani era arrivato in estate, chiusa l’esperienza con il Lecce, per prendere il posto di Roberto D’Aversa. Che presto dovrebbe essere annunciato come nuovo timoniere dei ducali.