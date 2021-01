Il Milan bussa a casa del Torino per un difensore

3 Gennaio 2021

Il Milan avrebbe puntato Nicolas Nkoulou del Torino

Il Milan è al lavoro per individuare il profilo giusto per completare il proprio reparto difensivo. Nelle ultime ore, si sarebbe fatto avanti con il Torino per avere informazioni sul difensore camerunense Nicolas Nkoulou.

Classe 1990, l'ex di Monaco, Lione e OM, ha il contratto in scadenza con il Toro a fine stagione (e il rinnovo non sembra un'opzione percorribile). E' alla sua quarta stagione in Serie A, quindi conosce alla perfezione il calcio italiano. Occasione per il Milan?