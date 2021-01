5 Gennaio 2021

Il Bayern Monaco prende tempo per quanto riguarda il brasiliano.

La Juventus ancora non conosce il futuro di Douglas Costa. L'amministratore delegato del Bayern Monaco Karl Heinze Rummenigge in un'intervista a Tiki Taka ha parlato così del brasiliano.

"Non abbiamo ancora deciso, ma siamo molto contenti di lui. È molto bravo sia in campo che fuori dal campo. Ma non sapremo ancora quello che faremo sul mercato anche perché questa pandemia ha stravolto tutto".