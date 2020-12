Fiorentina, spuntano due nuovi nomi per l’attacco

14 Dicembre 2020

Viola alla disperata ricerca di gol, non c'è solo Caicedo nel mirino.

Fiorentina alla disperata ricerca di gol per salvarsi. La crisi dell'attacco è ormai conclamata in tutta la sua forza dopo le ultime uscite, e i dirigenti viola stanno valutando diversi nomi per il prossimo gennaio. Tra questi uno dei più freschi è quello di Aleksandr Kokorin, centravanti russo legato allo Spartak Mosca da un contratto in scadenza nel 2023. Lo riporta Tuttomercatoweb.

L'altra idea spuntata negli ultimi giorni è quella di Fernando Llorente, ex Athletic Bilbao e Juventus attualmente al Napoli. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Sampdoria e Benevento.