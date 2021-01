Fiorentina: Prandelli circondato dai dubbi sul suo ritorno

22 Gennaio 2021

Oltre dieci anni lontano da Firenze, durante i quali è arrivata anche l'esperienza da ct dell'Italia, quindi il ritorno nel novembre del 2020. Cesare Prandelli ha ritrovato la Fiorentina, regalandosi una storica vittoria contro la Juventus ma trovandosi anche di fronte a grosse difficoltà. Eppure da parte sua non c'è nemmeno l'ombra di un possibile pentimento per la decisione presa.

Lo afferma il diretto interessato, senza giri di parole, nel corso della conferenza stampa che precede la sfida interna con il Crotone: "Amici e familiari mi chiedono chi me l'abbia fatto fare. Ma sono convinto di non aver preso una decisione sbagliata. Amo Firenze e la Fiorentina e ho scelto con il cuore. Vero è che siamo in difficoltà, ma le difficoltà non mi hanno mai spaventato".

Quasi inevitabilmente, Prandelli torna anche sul pesantissimo 6-0 rimediato contro il Napoli: "Una sconfitta del genere capita anche alle grandi, ma ho voluto scusarmi con i tifosi. Ora vogliamo reagire, e abbiamo la possibilità di farlo. Dobbiamo uscire da questa situazione, ci servirà più continuità".

Nessuna paura, infine, di essere già messo in discussione dalla proprietà: "Se hai paura di un esonero, è meglio che tu non faccia questo lavoro. Ma sono in sintonia con Commisso, ho trovato una persona molto positiva".