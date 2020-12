Fiorentina, c’è un piano Caicedo per gennaio: i dettagli

13 Dicembre 2020

Sono tanti i problemi della Fiorentina, resi ancora più evidenti dall'amaro 3-0 con cui l'Atalanta ha sconfitto i viola a Bergamo. Anche per questo motivo la società gigliata sta riflettendo su diverse operazioni con cui rinforzare la squadra in vista della riapertura invernale del mercato.

Una delle ipotesi, secondo quanto riferito da 'SportMediaset', porta in casa Lazio e nello specifico a Felipe Caicedo. L'ecuadoriano sarebbe stato individuato come il rinforzo ideale per la Viola, soprattutto se dovesse tornare a rappresentare solo un'alternativa per Simone Inzaghi.

Uno dei nodi della trattativa è infatti rappresentato dal crescente spazio che l'attaccante si sta conquistando negli equilibri biancocelesti. La sensazione è però che la Fiorentina farà il possibile per assicurarsi Caicedo, puntando sullo spazio da indiscusso titolare che il giocatore troverebbe in riva all'Arno.