Eusebio Di Francesco, ufficiale il rinnovo fino al 2023

24 Gennaio 2021

Ufficiale il rinnovo con il Cagliari di Di Francesco

Il Cagliari ha rinnovato il contratto di Eusebio Di Francesco fino al 30 giugno 2023.

Dopo le parole del presidente Giulini nel post-gara di Genoa-Cagliari, è arrivato anche il comunicato ufficiale.

Il tecnico dei sardi ha così commentato. "Sono orgoglioso di questo rinnovo: ringrazio il Club, significa che vengono valutate le cose nel complesso e non solo sulla base del risultato. Deve essere una motivazione in più per fare meglio, il bilancio oggi non può soddisfare né me né la squadra. La fiducia del Club c'è ed è importante, mi fa molta rabbia che tutto quello che ci stiamo mettendo non porti risultati. Non dobbiamo cercare alibi ma guardare ai demeriti nostri, quanto stiamo facendo non basta e bisogna dare di più".