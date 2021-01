Davide Diaw rassicura Tesser e giura fedeltà al Pordenone

11 Gennaio 2021

Già in estate si era parlato di un interessamento da parte dell’Udinese nei riguardi dell’ex calciatore del Cittadella.

Davide Diaw giura fedeltà al Pordenone: “Almeno sino a giugno non mi muovo” assicura, come si legge sul ‘Messaggero Veneto’.

“Non sapevo neppure ci fossero queste voci – aggiunge -. Il mio presente si chiama Pordenone. E voglio ripagare lo sforzo che ha fatto per acquistarmi. Mi sento un calciatore importante e voglio ricambiare la fiducia che il club ha riposto su di me. E non nego che mi piacerebbe provare l’avventura nel massimo campionato con i ramarri”.

