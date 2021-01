D’Aversa mette fretta al Parma

17 Gennaio 2021

Il tecnico del Parma si è espresso anche sul futuro di Kurtic.

Roberto D’Aversa chiede rinforzi e mette fretta alla dirigenza del Parma.

"E’ chiaro che la società sa dove deve intervenire – dice a Sky al termine della beffarda gara del Mapei Stadium con il Sassuolo -. Sono stato chiaro ancora prima che ritornassi a Parma. Prima arrivano e più è probabile che si raggiunga il nostro obiettivo. Più tempo si attende e più le difficoltà di raggiungere l'obiettivo aumentano".

"Kurtic? Per quanto mi riguarda resta, ma sono un dipendente della società e alleno quelli che ho a disposizione. Ho dato delle linee guida, ma sta sempre alla società decidere. Per me non è un giocatore in uscita".