Radja Nainggolan, la mossa che spariglia le carte

1 Dicembre 2020

Arriva la mossa che spariglia le carte per Radja Nainggolan, che i tifosi del Cagliari vorrebbero rivedere in rossoblù ma che purtroppo per loro rischiano di non vedere esaudito il loro desiderio.

Il grintoso centrocampista belga piace a Gennaro Gattuso, che ne apprezza le doti da combattente, ed ecco che il Napoli sta studiando una soluzione per portarlo sotto al Vesuvio accontentando così il timoniere calabrese. L’Inter fa la corte ad Arek Milik, ormai fuori dai giochi in Campania, ma ovviamente Aurelio De Laurentiis si guarda bene dal fare sconti nella cessione di un uomo che lo ha deluso: l’inserimento nella trattativa dell’ex Piacenza e di Vecino pare essere la soluzione più giusta per arrivare alla quadra.