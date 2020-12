Nandez, la Juve ragiona su una contropartita

4 Dicembre 2020

Nahitan Nandez non lascia indifferente la Vecchia Signora.

Spunta un interessamento da parte della Juventus per Nahitan Nandez, elemento che potrebbe portare alla squadra bianconera quel fosforo di cui sembra avere bisogno.

Ovviamente il Cagliari si guarda bene dall’idea di svendere un calciatore per il quale già numerosi club si sono fatti avanti: l’uruguaiano, benché ancora assai giovane, si è fatto le ossa al Boca Juniors, maturando l’esperienza giusta per dire la sua nel campionato italiano.

36 i milioni che servono per il cartellino di Nandez, la Juventus potrebbe cercare di inserire nella trattativa Gianluca Frabotta allo scopo di non versare per intero la cifra richiesta dagli isolani: operazione complicata, va chiarito subito, anche per la presenza di numerosi potenziali concorrenti.