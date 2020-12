Milan, Paolo Maldini attaccato: "Parole false"

30 Novembre 2020

In Francia e in particolare ovviamente a Marsiglia non hanno preso bene le parole di elogio rilasciate da Paolo Maldini nei confronti di Florian Thauvin.

André Villas-Boas, attuale tecnico dell'OM ed ex braccio destro di Mourinho ai tempi dell'Inter, ha risposto per le rime al dt rossonero in conferenza stampa: "Non so cosa succederà, il mercato è imprevedibile. Aspetteremo l'ultima settimana di gennaio, come è consuetudine. Ci saranno molti prestiti. Le parole di Maldini? Sono un po' false. Dato che sei Maldini, puoi dire alcune cose. Immaginiamo di incontrare il Milan in Europa League, cosa succederà? Non è stato gentile da parte sua, ma è normale: è Maldini, ha il diritto di dire quello che vuole...".

"Thauvin è un giocatore che a giugno sarà a fine contratto, quindi dal punto di vista economico è interessante - aveva dichiarato Maldini -. È un giocatore di alto livello anche se, per l’età che ha, non è esattamente il prototipo di calciatore che abbiamo preso in questi due anni. Ma quello che diciamo sempre noi è che il mix giusto è quello formato da tanti giocatori giovani insieme a giocatori con un pochino di esperienza in più. Thauvin è sicuramente un profilo che va seguito”.