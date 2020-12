Il Milan fa sul serio: tris di rinnovi in arrivo

1 Dicembre 2020

Tripletta di rinnovi in arrivo in casa Milan. Il Diavolo accelera con Mino Raiola per trovare l'accordo per il prolungamento del contratto di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic. Il portiere rossonero vuole fortemente restare a Milanello: le differenze per l'ingaggio sono ormai risolte, si tratta per il discorso clausola.

Anche lo svedese è ormai orientato a restare in rossonero per un altro anno. Il 39enne attaccante di Malmoe potrebbe affrontare l'argomento nelle prossime settimane: vuole continuare a far valere il suo ruolo centrale nella squadra.

Passi in avanti anche per quanto riguarda Hakan Calhanoglu, che sta valutando con il suo agente la possibilità di abbassare l'iniziale richiesta da 6 milioni di euro, per trovare un accordo con il Diavolo che invece propone non oltre 4 milioni di euro a stagione. E' stato fissato un summit a dicembre tra Maldini, Massara e l'entourage dell'ex Bayer Leverkusen per trovare un accordo.