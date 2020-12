Genoa, duello per la panchina

1 Dicembre 2020

La sconfitta subita contro il Parma, la quarta consecutiva in casa, potrebbe costare la panchina a Rolando Maran.

Enrico Preziosi sta valutando i nomi dei possibili sostituti e già lunedì prossimo per la partita contro la Fiorentina potrebbe esserci un nuovo allenatore alla guida del Grifone.

Sembra in particolare che si tratti di un duello tra Davide Nicola, favorito essendo già sotto contratto e anche alla luce del ritorno di Marroccu come direttore sportivo, e Leonardo Semplici. L'ex tecnico della Spal, come confermato dal diretto interessato, era già stato contattato negli scorsi mesi ma poi non se n'era fatto niente. Stavolta potrebbe essere la volta buona, con tanto di esordio contro la Fiorentina a cui in passato è stato accostato con insistenza.