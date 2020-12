Fiorentina-Piatek, la nuova mossa dei viola

2 Dicembre 2020

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Fiorentina ha fatto una nuova proposta all'Hertha Berlino per Piatek, basata sull'inserimento di alcune clausole.

La Fiorentina sta preparando una nuova proposta all'Hertha Berlino per l'acquisto di Krzysztof Piatek: i dirigenti viola hanno chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo a fine stagione al raggiungimento di alcune clausole legate alle presenze e ai gol.

I due club stanno trattando sulla cifra del riscatto, che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro complessivi, riporta calciomercato.com. In estate l'assalto viola era stato respinto perché i tedeschi non si erano mossi dalla valutazione di 27 milioni di euro. Le cose però per Piatek non vanno bene in Bundesliga, e il giocatore spera di ritrovarsi in Italia.