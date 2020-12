Fiorentina, Pedro a rischio riscatto: guaio od opportunità?

2 Dicembre 2020

Si complica decisamente il riscatto di Pedro da parte del Flamengo. Il club rubronegro è stato eliminato dalla Copa Libertadores a sorpresa contro il Racing Club, e ha perso così diversi milioni di premio che sarebbero arrivato con la qualificazione ai quarti di finale.

Il club brasiliano, in crisi economica, ora sarà costretto a vendere diversi giocatori per poter riscattare i prestiti di Pedro, Thiago Maia ed altri, che scadranno a breve, riporta ESPN Brazile. Il più a rischio è proprio l'attaccante in prestito dalla Fiorentina, che costa 14 milioni di euro. I viola aspettano fiduciosi ma non è escluso il ritorno del giocatore a Firenze. Sui social viola già si discute: il possibile ritorno del brasiliano, viste le difficoltà in attacco, potrebbe trasformarsi in un'opportunità?