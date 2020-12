Benevento, per il colpo in attacco c’è il sì di Inzaghi

27 Dicembre 2020

Patrick Cutrone è l'obiettivo numero uno per il Benevento di Filippo Inzaghi.

La società sannita è decisa a fare un importante investimento per assicurarsi le prestazioni dell'ex Milan, di proprietà del Wolverhampton. La permanenza dell'attaccante alla corte di Prandelli ha le ore contate e il recente cambio di agente è un indizio considerevole sull'immediato futuro di Cutrone.

La Fiorentina non avrebbe problemi a far partire il classe '98, il quale ha comunicato alla società viola di voler lasciare Firenze per lo scarso minutaggio in questi mesi sotto la guida di Iachini prima e dell'ex ct della Nazionale poi. Una volta ceduto, Commisso potrà provare l'assalto a Piatek dell'Herta Berlino.