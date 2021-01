Benevento, avanti tutta per un ex Inter

23 Gennaio 2021

Gli Stregoni vogliono rinforzare il loro attacco e hanno messo gli occhi sull'ex attaccante dell'Inter Eder, di ritorno in Italia dopo l'esperienza in Cinia.

Il Benevento si muove per l'ex attaccante dell'Inter Eder. La punta italobrasiliana potrebbe liberarsi a parametro zero dallo Jiangsu Suning e tornare in Italia: gli Stregoni sono da tempo sulle sue tracce e sperano di chiudere.

La prima alternativa in caso saltasse l'affare è Patrick Cutrone: l'ex Milan è tornato al Wolverhampton dopo il fallimentare prestito alla Fiorentina. Sulle sue tracce c'è però anche il Parma.