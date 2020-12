Atalanta, c’è la fila per il Papu Gomez

20 Dicembre 2020

Cinque top club sulle tracce del Papu Gomez

Non convocato e, di fatto, sul mercato. La storia d'amore tra il Papu Gomez e l'Atalanta è ai titoli di coda. Non andrà via gratis ma andrà via. Secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbero cinque u club sulle sue tracce.

Oltre alle milanesi (attenzione all'Inter se dovesse partire Eriksen), l'argentino piacerebbe molto alla Roma. Il Napoli di Gattuso ci starebbe facendo un pensiero mentre, all'estero, da non escludere un affondo del PSG.