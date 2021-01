Alta tensione Inter-Real Madrid per Hakimi

23 Gennaio 2021

Secondo il Corriere dello Sport, Florentino Perez pretenderebbe garanzie sul pagamento di una rata.

Tensione Inter-Real Madrid per Achraf Hakimi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, a provocare contrasti sarebbe stato il mancato pagamento della prima rata da 10 milioni di euro da versare al club spagnolo per l’acquisto del cartellino dell'esterno marocchino, prelevato dai nerazzurri la scorsa estate per 40 milioni di euro.

La rata sarebbe scaduta a dicembre, ma Marotta avrebbe un accordo controfirmato per farla slittare al 30 marzo. Il presidente dei blancos Florentino Perez pretenderebbe però garanzie sul pagamento del giocatore, che al momento ancora non sarebbero ancora arrivate. Secondo il Corriere dello Sport, il club meneghino ritiene di aver agito correttamente e di aver segnalato per tempo le difficoltà.