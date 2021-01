Zlatan Ibrahimovic: si avvicina il grande ritorno

2 Gennaio 2021

Il ct Andersson non esclude una sua convocazione per l'Europeo.

Zlatan Ibrahimovic potrebbe partecipare al prossimo campionato europeo, in programma al termine della stagione dopo il rinvio di un anno. L'attaccante svedese, che sta lavorando per recuperare dall'infortunio muscolare al polpaccio, si è chiarito con il ct Janne Andersson, che ora non esclude un suo ritorno in nazionale.

"Ci siamo incontrati e chiariti. Quello che ci siamo detti rimane fra noi, ha smentito di avermi dato del razzista. Se Zlatan apre la porta, dobbiamo parlare, in ogni caso sarò criticato comunque vada", le parole del selezionatore ai media svedesi riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Ibrahimovic vuole tornare in campo quanto prima: l'obiettivo è ora fissato al 18 gennaio, per la partita contro il Cagliari.