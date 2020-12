Zlatan Ibrahimovic, parla Pioli: “Situazione ancora delicata”

12 Dicembre 2020

Il tecnico del Milan aggiorna sulle condizioni dello svedese e carica i suoi: "Spingiamo sui pedali".

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro il Parma. I rossoneri saranno ancora privi di Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer, entrambi indisponibili a causa di infortuni muscolari.

"Questa tipologia di infortuni è sempre molto delicata – ha spiegato il mister rossonero, che non vuole rischiare -. Loro vogliono stare sempre in campo, puntano alla partita di mercoledì prossimo ma io e lo staff dobbiamo valutare bene gli sviluppi, non possiamo commettere errori. Vedremo se saranno a disposizione per mercoledì contro il Genoa".

Il Milan sta cercando la fuga in campionato: "Stiamo scalando una vetta che però è ancora ripida e difficile, c'è da stare con la testa bassa sul manubrio e spingere tanto", è la metafora ciclistica dell'allenatore emiliano.