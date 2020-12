Zlatan Ibrahimovic in prestito al Festival di Sanremo

29 Dicembre 2020

L'annuncio lo ha dato direttamente Amadeus: Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso al Festival di Sanremo.

"Posso ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere del Festival di Sanremo di Zlatan Ibrahimovic, senza saltare nessuna partita del Milan. Un altro colpo di Sanremo", ha dichiarato il direttore artistico durante la conferenza di presentazione della trasmissione di fine anno di Rai1, 'L'anno che verrà'.

In realtà però un problema di sovrapposizione c'è: Il Festival di Sanremo è in calendario dal 2 al 6 marzo 2021 e il 3 il Milan dovrebbe essere impegnato in campionato contro l'Udinese, a San Siro, nel turno infrasettimanale.

"Elodie sarà con me, sarà una delle donne del festival. L'anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. Ha un pubblico fortissimo, è bella, spiritosa, divertente, ironica. Achille Lauro sarà invece ospite fisso: ci regalerà cinque quadri", ha anche svelato Amadeus.