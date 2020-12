Zappa sfida l’Inter e fa una promessa per l’Europa

12 Dicembre 2020

Gabriele Zappa si è guadagnato una lunga intervista sulla Gazzetta dello Sport, alla vigilia della sfida da ex con il suo Cagliari contro l'Inter.

"Loro saranno molto arrabbiati, poiché gli è rimasto solo il campionato. Anche noi abbiamo solo il campionato e saremo molto agguerriti. A fine gara vorrei scambiare la maglia con Pinamonti perché siamo amici ma se non ci sarà cercherò di prendere quella di Hakimi: lui mi piace molto".

La sua carriera è arrivata ad una svolta: "Devo tanto a Legrottaglie, mi ha dato tanta fiducia. Lo sento e continua a darmi consigli: sono sempre grato al Pescara, se sono qui a Cagliari lo devo a loro. Io rimpianto dell’Inter? No, a loro servivano giocatori più pronti. Devo ringraziare per la fiducia Di Francesco, mi dà continui consigli ma devo migliorare ancora in difesa. Il club ha basi solide e qui sto tanto bene”.

"Il Cagliari in Europa? Mi raserei anche a zero", ha infine promesso Zappa.