Zapata si gode Ilicic: “Devastante”. Roma schiantata

20 Dicembre 2020

Fragoroso crollo dei giallorossi a Bergamo, Ilicic suona la riscossa.

Crollo fragoroso della Roma a Bergamo nel primo posticipo della tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini, senza Gomez non convocato per motivi disciplinari, travolge per 4-1 i giallorossi al Gewiss Stadium, rilanciandosi in campionato.

La Roma comincia bene e passa in vantaggio subito al 3' con Dzeko, innescato da Mkhitaryan. Il vantaggio dei capitolini resiste fino all'intervallo, nonostante i tentativi degli orobici.

Nella ripresa Zapata pareggia al 59' con un destro violentissimo su assist di Ilicic, entrato all'inizio della ripresa. Al 70' l'Atalanta la ribalta: ancora Ilicic trova Gosens che si inserisce bene e di testa batte Mirante.

La Roma crolla: il 3-1 arriva al 72', Muriel ruba palla a Veretout e insacca il tris con gran facilità. Ilicic sigilla la sua magnifica prestazione firmando la quarta rete all'85' di sinistro, dopo una bella serpentina. In classifica la Roma resta ferma a 24 punti al quarto posto, Atalanta settima a 21.

Così Zapata al termine del match: "Se siamo tornati? Non siamo mai andati via, abbiamo avuto un periodo un po' sfortunato, ma oggi abbiamo fatto una grande partita. Non era facile ribaltarla così, siamo stati tutti bravi. Vivo per il gol: a volte non è la cosa più importante, conta anche far giocare bene la squadra, ma sono contento di averlo ritrovato. Ilicic ci ha aiutato a giocare meglio: in attacco è stato devastante. Siamo contenti per lui, si vede che è già in grande forma. Gomez è ancora con noi, è il nostro capitano, e speriamo di ritrovarlo in campo insieme a noi".