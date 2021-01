Venturato festeggia il ritorno vittorioso

9 Gennaio 2021

Roberto Venturato torna in panchina dopo avere sconfitto il Covid-19 e può festeggiare il successo del suo Cittadella a Reggio Emilia: un convincente 2-0 con i gol di Proia e Ogunseye.

"I tre punti ci devono dare entusiasmo e consapevolezza – osserva -. Vivere la partita vicino alla squadra è molto diverso, si vivono le emozioni in modo vero e a pochi metri dal campo. Abbiamo vinto contro una squadra che ha idee e capacità, non era scontato. Abbiamo anche avuto le occasioni per realizzare qualche gol in più: stiamo lavorando sulla capacità di chiudere le partite".