Una Juventus da record. Al contrario

22 Dicembre 2020

Troppo brutta per essere vera, anche se i meriti dell'undici di Cesare Prandelli sono evidenti. Andrea Pirlo non cerca alibi dopo la batosta con la Fiorentina (“Siamo entrati in campo con un atteggiamento sbagliato. Quando entri con la testa così vai incontro a brutte figure” osserva) ma i numeri sono impietosi.

Juan Cuadrado ha giocato la sua duecentesima partita con la Juventus: l’ha festeggiata, si fa per dire, facendosi espellere dopo neanche 20 minuti. Al momento del ‘rosso’ al colombiano, peraltro, i campioni d’Italia già perdevano: è arrivata la seconda vittoria più larga della Fiorentina in trasferta contro la Juventus in serie A dopo un 4-0 di 65 anni fa. Quella di martedì è stata la seconda vittoria esterna per i viola con i bianconeri negli ultimi 30 anni in A, dopo quella ottenuta nel marzo 2008: anche quella volta in panchina c’era Cesare Prandelli, segnarono Gobbi, Papa Waigo e Osvaldo.