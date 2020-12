6 Dicembre 2020

Travolto il Monza di Brocchi.

Nella sfida tra neopromosse trionfa la Reggiana. Travolto il Monza di Brocchi.

Un 3-0 senza appello per i padroni di casa che sfondano nella ripresa grazie ai gol di Radrezza, ex del match che sfrutta un erroraccio di Machin, Kargbo, con la complicità di un Lamanna incerto nella circostanza, e Mazzocchi, che colpisce dalla distanza. Nel finale espulso in maniera inspiegabile Cambiaghi, monzese della Reggiana.