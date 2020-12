Tre gli squalificati in serie B

8 Dicembre 2020

in B squalificati tre calciatori.

Sono tre i calciatori di serie B che non potranno scendere in campo nell’undicesima giornata di andata perché fermati dal Giudice Sportivo.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CAMBIAGHI Nicolò (Reggiana): espulso per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

JOHNSEN Dennis Torset (Venezia): espulso dopo doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.

BELLUSCI Giuseppe (Monza): ammonito per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato, è arrivato alla quinta sanzione.