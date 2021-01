Tragedia aerea in Brasile, muoiono quattro calciatori

24 Gennaio 2021

Deceduti anche il presidente del Palmas Futebol Clube e il pilota del velivolo.

Un’altra tragedia aerea si è abbattuta sul calcio brasiliano. Nella mattinata di domenica si è schiantato un piccolo velivolo che trasportava il presidente del Palmas Futebol Clube, Lucas Meira, e quattro calciatori della squadra (Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari). Sono tutti morti, così come il pilota dell’aeroplano, Wagner.

Il sinistro è accaduto sulla pista dell’aeroporto di Porto Nacional, nello Stato del Tocantins. Le vittime avrebbero dovuto viaggiare in direzione di Goiania, dove lunedì era in programma il match con il Vila Nova valido per la Copa Verde.