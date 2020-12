11 Dicembre 2020

Sabato alle 15 scendono in campo Torino e Udinese per l'undicesima giornata di serie A.

I granata, con Zaza come partner d'attacco di Belotti, hanno l'obiettivo di sbloccarsi in casa, sfatando un tabù che non li ha visti ancora vittoriosi quest'anno tra le mura amiche. Gli ospiti invece si affidano a Okaka, che ai rivali di giornata ha già segnato tre volte in carriera.

Le probabili formazioni.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka.