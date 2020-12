Torino nel baratro, Giampaolo si sfoga

12 Dicembre 2020

Scuro in volto dopo il 2-3 subito dal suo Torino contro l'Udinese, Marco Giampaolo non si è nascosto nel post partita ai microfoni di 'Sky Sport': "Nonostante le sconfitte precedenti, o i mancati successi, il Toro avveva offerto delle buone prestazioni – ha esordito -. Oggi racconto una cosa diversa: non siamo stati all'altezza, non ci siamo assunti responsabilità. La reazione del secondo tempo è stata di pancia, emozionale, se vogliamo disordinata. Non poteva bastare".

"Devo essere sincero e onesto – ha aggiunto il tecnico abruzzese -: fino ad ora avevamo perso o vinto per dettagli, oggi ci abbiamo messo del nostro. Se non hai un pizzico di coraggio non ce la fai. Sto lavorando dalla mattina alla sera per risolvere queste insicurezze, ma non ci siamo comunque stati dal punto di vista mentale".

Sul suo futuro, Giampaolo ha tagliato corto: "Penso solo che domani avremo allenamento alle 9. Il presidente? E' sempre vicino alla squadra".