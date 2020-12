Torino, Giampaolo torna sul derby: “Perso per dettagli”

11 Dicembre 2020

Marco Giampaolo si difende e, alla vigilia del ritorno in campo del Torino, si concentra sull'Udinese ma torna anche sul derby contro la Juventus. E in conferenza stampa afferma: "Se abbiamo perso è stato per questione di dettagli. E lo dico anche in riferimento al valore della Juve".

Torino: i perché di Giampaolo sui cambi nel derby

"Loro il primo tiro l'hanno fatto nel primo tempo. Poi solo la deviazione di Lyanco, poi i due gol", aggiunge il tecnico granata. Che nega ci sia stato un problema legato alle sostituzioni: "In panchina avevo tre difensori per tre difensori. A meno di infortuni, era inutile. Vojvoda e Gojak venivano dal Covid, e senza allenamenti, Lukic si era allenato una sola volta. Le nostre sostituzioni erano Bonazzoli o Lukic, più Segre che dal punto di vista offensivo non avrebbe spostato gli equilibri".

"Sgomberiamo il campo, Lukic contro il Sassuolo e la Lazio ha fatto l'attaccante e ha anche segnato. Quindi non abbiamo perso per il cambio. E meno male, o sarebbe stato un problema".