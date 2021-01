Torino: flop in casa con lo Spezia, amara ammissione Giampaolo

16 Gennaio 2021

Il Torino stecca ancora in casa, dove non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro uno Spezia peraltro a lungo in dieci uomini. E Marco Giampaolo prova a spiegare le difficoltà dei suoi.

"Oggi in undici contro dieci dovevamo fare qualcosa in più. Siamo stati poco lucidi, poi ci è mancato qualcosa nell'ultimo passaggio, ma anche a livello di fortuna", ha spiegato il tecnico granata ai microfoni di 'Sky Sport'.

C'è poi un'ammissione non di poco conto sulle caratteristiche della sua squadra: "Nelle nostre corde non c'è quella di fare noi la partita. Rendiamo molto meglio quando dobbiamo farla giocando sugli altri. Poi nel finale, quando lo Spezia era stanco, siamo stati anche confusionari in attacco".

Il Torino, però, secondo Giampaolo non è in crisi: "Rispetto a inizio campionato siamo migliorati. La classifica è difficile, ma abbiamo pur sempre giocato cinque partite in meno di due settimane. Abbiamo bisono di recuperare un po' di forze, a livello sia fisico che mentale".