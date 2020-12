Torino distratto, Roma spietata: 3-1 e Juventus raggiunta

17 Dicembre 2020

Continua a correre la Roma di Paulo Fonseca, che batte per 3-1 il Torino all'Olimpico e arriva a 7 punti nelle ultime tre giornate.

Un ruolino che permette ai giallorossi di raggiungere la Juventus al terzo posto della classifica della Serie A, a soli 4 punti dal Milan capolista.

Partita subito accesa: dopo poco più di dieci minuti l'ex Bruno Peres spreca un gran pallone, poi Pau Lopez si oppone a Belotti. La partita svolta già al 14', quando Singo rimedia il secondo cartellino giallo e lascia il Torino in dieci. La Roma ne approfitta già al 27', quando Mkhitaryan sfrutta una palla vagante per liberare un bolide imparabile per Milinkovic-Savic.

Non sembra esserci partita, e infatti prima dell'intervallo arriva il raddoppio: disastro difensivo del Torino, con Dzeko che approfitta di un alleggerimento folle della difesa granata e viene travolto da Bremer. Dal dischetto Veretout è implacabile al 43'. Al 68' è Pellegrini a calare il tris con una prodezza su ripartenza giallorossa. Al 73' Belotti accorcia di pura caparbietà, ma non basta.