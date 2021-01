Tesser recrimina: “Gol regolare annullato”

23 Gennaio 2021

“Ci hanno annullato una rete regolare” dice Tesser.

Attilio Tesser, il tecnico del Pordenone, non è soddisfatto del punto conquistato sul campo di un generoso Cosenza. “E’ un peccato perché sarebbe potuta essere la quarta vittoria consecutiva – sottolinea -. Abbiamo fallito un calcio di rigore, ma la squadra ha fatto una buonissima partita e avrebbe meritato di vincere, per quello che ha creato, anche in superiorità numerica. Il nostro girone di andata è stato positivo, la classifica sarebbe potuta essere ancora migliore”.

“I nostri avversari hanno protestato sul rigore, io mi sarei tenuto volentieri il gol regolare che invece è stato annullato” conclude Tesser.