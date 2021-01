Tegola Roma: Edin Dzeko infortunato

5 Gennaio 2021

L'attaccante bosniaco non scenderà in campo contro il Crotone.

Arriva una tegola in serata per la Roma. Edin Dzeko ha accusato un risentimento muscolare che dovrebbe escluderlo dalla partita contro il Crotone. Non sarebbe nulla di grave, ma il giocatore potrebbe essere messo a riposo precauzionale per non rischiare di perderlo per le gare contro Inter e Lazio. Contri i pitagorici giocherà Borja Mayoral.

Apprensione anche per le condizioni di Paulo Fonseca, che non è partito con la squadra per la partita all'Ezio Scida. Le ultime voci parlavano di una gastroenterite.