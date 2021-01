Supercoppa, Pirlo scuote la Juve: “Attaccate me”

19 Gennaio 2021

Il tecnico dei bianconeri: "Momento difficile, ma non è un bivio".

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo prova a voltare pagine dopo la pessima prestazione contro l'Inter: mercoledì sera il tecnico bianconero si gioca il suo primo trofeo contro il Napoli, la Supercoppa Italiana. "Dobbiamo liberare la testa e pensare a quello di positivo che possiamo fare. Questa finale arriva dopo una brutta sconfitta in campionato, ma abbiamo voglia di ripresentarci subito in campo per riscattarci".

"Questa finale non è un bivio. Sono abituato a queste situazione e le vivo bene. Mi spiace solo per i calciatori che sono stati tirati in ballo e attaccati. Soprattutto i più giovani. Preferisco che attacchiate me e non loro. Ma questo non è un bivio, le finali si giocano per vincerele e noi siamo qui per questo", le parole del Maestro.

Sulla formazione non si sbottona: "Kulusevski titolare? Non lo so adesso vediamo come recuperano tutti i giocatori dalla partita di mercoledì. Vediamo che recupera meglio, un'idea ce l'ho già in testa ma vediamo domani".