Stefano Rosso provoca l’Entella dopo il ko

30 Dicembre 2020

Al presidente del Vicenza, Stefano Rosso, non è andata giù la sconfitta casalinga dei biancorossi con l’Entella. Con Trivenetogoal è stato caustico nei riguardi dei liguri. "Sarei preoccupato se avessi giocato come l’Entella, che non ha mai giocato e ha fatto gol" ha sentenziato.

"Paradossalmente abbiamo giocato meglio di altre partite in cui abbiamo portato a casa punti – ha aggiunto -. Due sconfitte di fila non fanno mai piacere. Dobbiamo essere più concreti. Il 2020 è stato un bell’anno per la promozione poi per tutto il resto è stato un incubo. Longo e Jallow? Uno dei due potrebbe anche segnare una volta ogni tanto, che dite?".