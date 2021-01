Stefano Pioli tira le orecchie a Zlatan Ibrahimovic

5 Gennaio 2021

Non è stata apprezzata la recente uscita social dello svedese.

Stefano Pioli non ha gradito l’ultima uscita di Zlatan Ibrahimovic e lo ha detto nella conferenza stampa di presentazione del big-match con la Juventus. “L’ho rimproverato per avere messo l’immagine sui social ma non sarà della partita” ha chiarito il tecnico del Milan.

“Mi aspetto una Juventus in crescita, ha dovuto cominciare un nuovo percorso e ci sta perdere qualcosina ma è una squadra forte, ben messa in campo, difficile da prendere perché ha ottimi palleggiatori. Dobbiamo affrontarla in modo lucido dal punto di vista tattico, ma affronterà un Milan forte” ha aggiunto Pioli.

“La strada è quella giusta ma non possiamo parlare di partita decisiva alla quindicesima giornata, noi affrontiamo tutte le gare come se fossero la partita decisiva. Sarà una gara importante” la chiusura del timoniere dei meneghini.