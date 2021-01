Spal, Paloschi non basta: 1-1 a Cremona

24 Gennaio 2021

Due pareggi domenicali in serie B

Si è chiuso in parità anche il secondo posticipo domenicale di serie B.

In attesa del Monday Night tra Brescia e Monza, la Spal non è andata oltre l'1-1 in casa della Cremonese. Ciofani a cinque minuti dal termine ha risposto al vantaggio ospite firmato da Paloschi. La squadra di Ferrara è così salita a quota 33 punti, agganciando il Cittadella al terzo posto, mentre i lombardi a 19 hanno staccato Reggina e Reggiana.

Risultati

VIRTUS ENTELLA-PISA 2-1

ASCOLI-CHIEVO 0-0

COSENZA-PORDENONE 0-0

FROSINONE-REGGINA 1-1

REGGIANA-LR VICENZA 2-1

VENEZIA-CITTADELLA 1-0

SALERNITANA-PESCARA 2-0

LECCE-EMPOLI 2-2

CREMONESE-SPAL 1-1