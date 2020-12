Sorrentino para le critiche contro Sirigu

4 Dicembre 2020

Alla vigilia del derby della Mole, Stefano Sorrentino ha parlato dalle colonne di Tuttosport.

Per lui si tratta di una partita da doppio ex, avendo anche trascorsi nelle giovanili della Juventus. "Il derby resta la partita dell'anno. Vivendo a Torino percepisco sempre questa atmosfera: è un momento speciale, la settimana che precede questa gara è diversa dalle altre. A maggior ragione per chi sente vibrare il cuore per il Toro".

In particolare, Sorrentino ha parlato di Sirigu, finito nel mirito della critica dopo le ultimi deludenti prestazioni. "Se ci mettiamo a discutere di Sirigu è finita. Negli ultimi due anni ha fatto cose incredibili, in questo avvio di stagione si è comunque espresso su buoni livelli: non si può mettere in discussione un portiere del genere. Tornerà ai suoi livelli pazzeschi".

Il Torino non è andato oltre un 2-2 interno contro la Sampdoria, trovandosi peraltro nelle condizioni di dover rimontare dopo una doppietta dell'ex Quagliarella. E nel dopo partita è stato Andrea Belotti a usare parole molto severe per la squadra.

"Il rammarico c'è, perché di occasioni da gol ne abbiamo create - ha sottolineato il capitano della squadra granata -. Ma portare a casa solo un pareggio perché abbiamo concesso un quarto d'ora da stupidi nel secondo tempo è qualcosa di indescrivibile".

"Ci manca sempre quell'ultimo passo, dovremmo trovarlo dentro di noi. Creiamo, ma non riusciamo a portare a casa i tre punti. Può anche essere che sia un momento così, e a un certo punto le cose gireranno diversamente. Questa squadra ha una forza immensa, ma il calcio è fatto di episodi. Credo in ogni caso che arriveranno tempi migliori che risolleveranno il nostro morale".