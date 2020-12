Sono sei gli squalificati in serie B

13 Dicembre 2020

Sono sei i calciatori squalificati in serie B, tutti fermati per un turno.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COTALI Matteo (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DALMONTE Nicola (L.R. Vicenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

GORI Gabriele (L.R. Vicenza): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

MARIN Marius Mihai (Pisa): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DI TACCHIO Francesco (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

VALOTI Mattia (Spal): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).