Silvio Berlusconi tranquillizza tutti

14 Gennaio 2021

"Sono in buone condizioni di salute" ha assicurato Berlusconi.

Silvio Berlusconi, che è stato ricoverato in un ospedale del Principato di Monaco, ha rilasciato una nota nella quale ha tranquillizzato tutti.

"Sono in buone condizioni di salute, il mio ricovero si è reso necessario solo per alcuni accertamenti poco più che di routine impostimi dalla prudenza dei miei medici curanti – ha fatto sapere -. La mia attività prosegue normalmente, in costante contatto con i miei collaboratori e i protagonisti della vita pubblica, in questo momento così difficile per il Paese. Non sono preoccupato per le mie condizioni, mi preoccupo per quelle di tanti italiani vittime del Covid e di altre malattie e di tanti altri italiani che subiscono le conseguenze di una crisi gravissima".