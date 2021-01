Serie B, la Spal vince e sogna

18 Gennaio 2021

La Spal si è imposta 2-0 sulla Reggiana nel posticipo di serie B

Lunedì sera si è giocato un posticipo anche per quanto riguarda la diciottesima giornata di serie B.

Ad aggiudicarselo è stata la Spal, che esattamente come il Milan in serie A si è imposta 2-0 con un gol per tempo, contro la Reggiana.

A sbloccare il risultato è stato Valoti mentre a dieci minuti dalla fine D'Alessandro su assist di Paloschi ha chiusto i conti, facendo volare in alto la squadra di Ferrara, che è ora terza in classifica, davanti a Monza e Salernitana.

Quinta sconfitta di fila invece per la squadra di Alvini, terzultima.