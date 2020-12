Serie B, Chievo-Cittadella rinviata

24 Dicembre 2020

Chievo-Cittadella è stata rinviata.

Lo ha comunicato direttamente la lega di serie B. "Vista l’istanza presentata dall’A.S. Cittadella in conformità a quanto previsto dall’art. 3.1 del Comunicato ufficiale del 13 ottobre, che regola il rinvio gare per questioni legate alle positività da Covid, ChievoVerona-Cittadella, valida per la 15ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021 e programmata per domenica 27 dicembre, è stata rinviata ad altra data che verrà fissata prossimamente".