Serie A: Parma beffato nel derby, goleada del Crotone

17 Gennaio 2021

Il Sassuolo raggiunge i crociati su rigore al 93', il Benevento crolla allo Scida.

Il Crotone ruba la scena nel pomeriggio della diciottesima giornata di Serie A: all'Ezio Scida i pitagorici travolgono per 4-1 il Benevento di Filippo Inzaghi grazie alla doppietta di Simy, al gol di Vulic e all'autorete di Glik. Non basta agli Stregoni il gol di Iago Falque, in classifica il Crotone resta sempre ultimo ma ora è a -2 dalla zona salvezza, mentre i giallorossi restano fermi a 21 punti all'undicesimo posto.

Nell'altra partita delle 15, Parma beffato sul campo del Sassuolo a Reggio Emilia: i crociati, avanti per 1-0 al Mapei Stadium grazie alla rete di Kucka, vengono raggiunti dai neroverdi al 93' su calcio di rigore realizzato da Djuricic. In classifica la squadra di D'Aversa resta così penultima, mentre il Sassuolo è ottavo.