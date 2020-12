Serie A: Lukaku lancia l’Inter, l’ex Destro frena il Milan

16 Dicembre 2020

Milan capolista, ma l'Inter è a -1.

Un rigore di Romelu Lukaku a San Siro, una beffarda doppietta dello spietato ex Mattia Destro. Questi i due grandi protagonisti delle partite che permettono all'Inter di battere il Napoli per 1-0 e di portarsi a un solo punto dalla vetta della classifica. Capolista è infatti ancora il Milan, costretto però al 2-2 sul campo del Genoa con i due gol del suo ex centravanti. Che non ne faceva altrettanti in una sola partita dal 22 dicembre 2017. Calabria e Kalulu confezionano poi il definitivo pareggio.

Sugli altri campi è solo la Sampdoria a vincere, rifilando un 2-1 al Bentegodi al Verona di Juric: segnano Ekdal al 41' e Verre al 54', non basta il rigore di Zaccagni al 70'. Pareggi in Parma-Cagliari (0-0), Fiorentina-Sassuolo (1-1, alla zampata di Traoré al 13' risponde Vlahovic dal dischetto al 35') e Spezia-Bologna. I liguri si portano avanti grazie alla doppietta di Nzola (19' e 63'), gli ospiti aggiustano la partita nei venti minuti finali: al 72' accorcia Dominguez, mentre il pari arriva addirittura al 92' con Barrow. E lo stesso gambiano potrebbe confezionare l'incredibile sorpasso, ma sbaglia il rigore della vittoria al sesto minuto di recupero.

Tutti i risultati:

Fiorentina-Sassuolo 1-1

Genoa-Milan 2-2

Inter-Napoli 1-0

Parma-Cagliari 0-0

Spezia-Bologna 2-2

Verona-Sampdoria 1-2