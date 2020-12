Serie A: la Roma si rialza, pari Napoli all’ultimo respiro

23 Dicembre 2020

I risultati delle altre partite di Serie A giocate alle 20.45.

Nella ricchissima serata che conclude la 14a giornata di Serie A spicca la vittoria per 3-2 della Roma sul Cagliari, che permette a Fonseca di mettersi alle spalle il tonfo di Bergamo: in vantaggio con Veretout all'11', i giallorossi prima si fanno raggiungere da Joao Pedro al 59', poi danno l'accelerata decisiva a metà ripresa con le reti di Dzeko al 71' e Mancini al 77'. Inutile, nel finale, il rigore segnato ancora da Joao Pedro.

Continua a soffrire invece il Napoli, che soltanto al 92' riesce a pareggiare contro il Torino: Izzo firma il vantaggio granata contro la squadra della sua città natale, Insigne trova il pari nel recupero.

Pareggia anche l'Atalanta, che spreca due reti di vantaggio in casa del Bologna: Muriel, prima su rigore e poi su azione, firma due gol in poco più di un minuto fra il 22' e il 23', Tomiyasu al 73' e Paz all'82' permettono a Mihajlovic di ottenere il secondo pareggio consecutivo.

Resiste alla rimonta avversaria invece il Sassuolo, che batte 3-2 la Sampdoria a Marassi: Traoré, Caputo e Berardi a segno per gli emiliani, Quagliarella e Keita Baldé non bastano alla squadra di Ranieri che si ferma dopo due successi consecutivi.

Chiudono la rassegna dei risultati la vittoria per 2-0 del Benevento in casa dell'Udinese (a segno Caprari e Letizia) e il 2-1 del Genoa che batte lo Spezia in trasferta alla prima di Ballardini in panchina: Nzola porta avanti gli aquilotti, Destro e Criscito su rigore firmano la rimonta del Grifone.